В США заявили о пропаже около 288 тысяч бюллетеней на выборах президента

Тем временем, в США разворачивается очередной скандал вокруг президентских выборов. Около 300 тысяч бюллетеней пропали в результате доставки. Водитель субподрядчика Почтовой службы рассказал журналистам, что при перевозке заполненных избирательных бланков из штата Нью-Йорк в Пенсильванию в пункте назначения его грузовик пропал. Также СМИ стало известно, что еще 100 тысяч бюллетеней были датированы задним числом, чтобы их можно было учесть. А в Мичигане и Пенсильвании голоса за Дональда Трампа намеренно оставили в корзине с надписью "Недоставленная деловая почта". При этом бюллетени за Байдена доставили вовремя. Напомним, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения. Он намерен продолжать обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. По его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.