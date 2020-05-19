ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19

В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях. Опыты проводились над здоровыми волонтерами средних лет. У всех восьми участников эксперимента новая вакцина вызвала резкое усиление иммунного ответа. Следующий этап клинических испытаний начнется в июле. Теперь медики будут определять оптимальную для вакцинации дозу препарата.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все