В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19

В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях. Опыты проводились над здоровыми волонтерами средних лет. У всех восьми участников эксперимента новая вакцина вызвала резкое усиление иммунного ответа. Следующий этап клинических испытаний начнется в июле. Теперь медики будут определять оптимальную для вакцинации дозу препарата.