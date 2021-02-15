В США женщина попыталась попасть в Белый дом с огнестрельным оружием

Инцидент в столице США. Возле Белого дома задержали вооруженную женщину. Она пыталась попасть на огороженную территорию резиденции Байдена через КПП. При обыске ее машины обнаружили заряженный пистолет. Сама женщина утверждает, что хотела передать некое письменное послание главе Белого дома. Ее, к слову, сопровождал мужчина, имевший в наличии пневматический пистолет. Сейчас с делом разбирается секретная служба США.