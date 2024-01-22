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В США жертвами непогоды стали 89 человек

Морозы, сильные ветра и снегопады обрушились на США. Здесь жертвами суровой зимы всего за неделю стали почти девять десятков человек. Такие данные приводят местные телеканалы.

Отмечается, что связанные с погодой смерти фиксировались на этой неделе во многих штатах.

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