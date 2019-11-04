ЧП в Стамбуле. Автобус вылетел на остановку с пешеходами. 13 человек пострадали. Среди них двое детей. Сообщается, что водитель ехал на высокой скорости. Совершив ДТП, он покинул машину и напал на людей с ножом, три человека получили ранения, а затем бросился в море. Полицейские достали его из воды и задержали. Пока не понятно, был ли наезд на остановку предумышленным.