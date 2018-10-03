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В Стамбуле автомобиль въехал в толпу пешеходов

Пострадали не менее пяти человек. Они госпитализированы. Машина ездила беспорядочно, сбивая всех на своем пути. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала. По словам очевидцев происшествия, причиной агрессивного поведения водителя стала его ссора со спутницей. Прохожие попытались вмешаться и успокоить вышедшего из себя мужчину, но он стал еще агрессивнее.

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