ЧП в Стамбуле. Городской автобус врезался в толпу людей. Инцидент произошел на остановке. Сначала транспортное средство съехало с дороги, наехало на пешеходов, а затем протаранило несколько машин. На месте работают сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Количество пострадавших и причины аварии уточняются.