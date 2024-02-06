В Стамбуле мужчина и женщина напали на здание суда - преступники ликвидированы

5 человек пострадали в результате стрельбы на площади перед стамбульским Дворцом юстиции. Огонь, по данным полиции, открыли двое - мужчина и женщина. Преступники ликвидированы.

От их рук пострадали двое прохожих и трое полицейских. Здание суда оцеплено, входы и выходы перекрыты. К месту происшествия стянуты сотрудники полиции. Как сообщает МВД страны, нападавшие являлись членами леворадикальной группировки - их мотивы выясняются.