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В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций

В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций

Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС. Перед этим состоялись переговоры членов делегаций России и Украины Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в офисе президента Турции Долмабахче.

Проходящие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей делегаций России и Украины с 7 марта.

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