В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций

Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС. Перед этим состоялись переговоры членов делегаций России и Украины Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в офисе президента Турции Долмабахче.



Проходящие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей делегаций России и Украины с 7 марта.