3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций
Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС. Перед этим состоялись переговоры членов делегаций России и Украины Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в офисе президента Турции Долмабахче.
Проходящие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей делегаций России и Украины с 7 марта.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе