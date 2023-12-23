В Стамбуле отметили белорусские Коляды

Белорусские Коляды отмечают даже за рубежом. Самобытную традицию нашей страны поддержали в культурном центре в Стамбуле. Праздничное мероприятие провели при поддержке белорусского генконсульства и местной мэрии.

Открылся праздник со вступительного слова генерального консула нашей страны в Стамбуле Алексея Шведа. Затем представители белорусской диаспоры приняли участие в интерактивной театрализованной постановке с новогодними персонажами. И какой же праздник без новогодних подарков? Детям вручили сладкие презенты белорусского производства.