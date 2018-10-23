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В Стамбуле преступник набросился с ножом на прохожих. Есть жертвы
ЧП в Стамбуле. Преступник ранил ножом 11 человек. Как пишет газета "Хюрриет", в азиатской части города беглый заключенный сначала напал на женщину возле одного из магазинов. На помощь ей подоспели несколько человек, которые также получили ранения. После этого нападавший попытался скрыться, но был задержан. По некоторым данным, преступник был судим 6 раз, ему предъявлялись обвинения в кражах и разбойных нападениях.
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