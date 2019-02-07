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В Стамбуле продолжается поисково-спасательная операция на месте рухнувшей многоэтажки

Жилое здание обрушилось накануне. В доме было 14 квартир, где проживали 43 человека. К этому моменту известно о 2 погибших и 6 пострадавших. Спасатели нашли живыми еще 4 жильцов. С ними поддерживается связь, ведется разбор завалов. Власти считают, что причиной стала незаконной надстройка к дому трех этажей.

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