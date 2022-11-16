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В Стамбуле прогремели взрывы, загорелись автомобили

Взрывы раздались в районе Фатих в Стамбуле. В этом районе горели три автомобиля. Об этом пишет БелТА.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Детали произошедшего выясняются. Пожарные в настоящее время пытаются потушить загоревшиеся автомобили.

Происшествие случилось недалеко от площади Султанахмет, где расположены достопримечательности Стамбула - мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Фото:pixabay.com

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