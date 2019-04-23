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В Стамбуле выясняют причины обрушения четырехэтажного жилого дома

ЧП произошло накануне - здание оказалось на краю обрыва из-за сошедшего селя. Сначала рухнула подпорная стена, что привело к оползню под основанием строения. Жильцов этого и десяти соседних домов успели эвакуировать. Зданиям поблизости также грозит обрушение.

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