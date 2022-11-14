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В Стамбуле задержан подозреваемый в теракте

В Турции задержали подозреваемого в совершении теракта в центре Стамбула. Как заявил глава МВД страны, за взрывом стоят запрещенные в Турции курдские организации, которые действуют в Сирии. Кроме того, правоохранители начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей, которых заподозрили в провокациях вокруг ситуации с терактом.

Взрыв прогремел накануне на улице Истикляль. Погибли 6 человек, пострадали более 80.

Соболезнования Президенту Турции от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко. Президент Беларуси передал слова поддержки близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото: РИА Новости

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