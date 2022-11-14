В Стамбуле задержан подозреваемый в теракте

В Турции задержали подозреваемого в совершении теракта в центре Стамбула. Как заявил глава МВД страны, за взрывом стоят запрещенные в Турции курдские организации, которые действуют в Сирии. Кроме того, правоохранители начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей, которых заподозрили в провокациях вокруг ситуации с терактом.