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В Ставропольском крае произошло крушение самолета: один член экипажа погиб

В Ставропольском крае произошло крушение самолета: один член экипажа погиб

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