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В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
В районе села Кендже-Кулак на Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наГУМЧС по региону.
"В 17.05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется", - отметили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники.
По информации ТАСС,упавший аппарат оказался беспилотником, который и взорвался при падении.
В экстренных службах сообщили, что во время тушения пожара произошел взрыв, в результате чего пострадал пожарный региональной противопожарной службы. Также ранения получили еще пять человек.
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