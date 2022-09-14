В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат

В районе села Кендже-Кулак на Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наГУМЧС по региону.

"В 17.05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется", - отметили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники.

По информации ТАСС,упавший аппарат оказался беспилотником, который и взорвался при падении.