В Степанакерте зафиксированы мощные взрывы

В Нагорном Карабахе не прекращается артобстрел - и это несмотря на объявленное перемирие. Накануне возле Степанакерта были вновь зафиксированы взрывы. О жертвах не сообщается. Обе стороны противостояния заявляют о нарушении противником условий гуманитарного перемирия.

Евросоюз призвал Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня. Армения тем временем обратилась в НАТО с требованием пресечь использование в регионе оружия, принадлежащего Альянсу. Переговоры о мире конфликтующие стороны пока начать не готовы. Они выдвигают предварительные условия, категорически неприемлемые друг для друга.