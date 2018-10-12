Сегодня утром в степи Казахстана возобновился поиск обломков ракеты "Союз", передают российские СМИ. Причины аварии выясняет госкомиссия. Одна из версий - неисправность клапана бака окислителя. Из-за того, что он не сработал, впервые за 35 лет ракета этого типа не долетела до орбиты.

Экипаж - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - сейчас находится в медсанчасти Байконура, состояние космонавтов не вызывает опасений у врачей. Космонавты готовы вылететь в Москву. До окончания расследования приостановлены все запуски "Союзов" к МКС. Сейчас на орбите находятся Сергей Прокопьев, Серена Ауньон и Александр Герс. Они должны были вернуться на Землю в начале декабря, теперь, вероятно, экипажу придется задержаться на станции.