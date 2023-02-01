В Стокгольме экстремисты сожгли Тору и израильский флаг

Очередной акт вандализма с согласия властей в Стокгольме, где ранее был публично сожжен Коран, теперь сожгли и Тору вместе с флагом Израиля. Сожжение у израильского посольства совершили шведские национал-социалисты. На это в муниципалитете Стокгольма заранее получили соответствующий запрос. Таким образом, по словам активистов, они выступили в "поддержку борцов с терроризмом и глобализмом", обвинив Израиль в стремлении уничтожить палестинский народ.



Видимо, дурной пример заразителен - напомним, лидер шведско-датской националистической партии Расмус Палудан ранее сжигал Коран в Стокгольме и Копенгагене, также получив разрешение властей. Акция вызвала бурю протестов во всем мусульманском мире.