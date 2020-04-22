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В Стокгольме прошел пик эпидемии коронавируса без внедрения карантина

Пик эпидемии коронавируса в Стокгольме пройден - заявили в Агентстве общественного здоровья Швеции. Напомним, в стране так и не ввели жесткие карантинные меры. По данным статистики, пик заражения был достигнут 15 апреля. Сейчас в стране подтвержденных случаев заражения вирусом более 16 тысяч. Из них 6 тысяч - в Стокгольме. Власти ожидают уменьшения количества новых случаев.

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