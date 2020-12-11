В Стокгольме состоялась церемония вручения нобелевских премий

Лауреатами стали 11 человек и одна организация. Мероприятие, как и многие в этом году, прошло онлайн. Золотые нобелевские медали были доставлены лауреатам в их страны с помощью МИД по дипломатической почте. Торжественные презентации премий записали на видео, и они стали частью церемонии.



Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, однако в этом году церемонию перенесли в Рим, где находится штаб-квартира лауреата Всемирной продовольственной программы. От ее имени премию принял исполнительный директор программы Дэвид Бизли.



