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В Стокгольме состоялась церемония вручения нобелевских премий

Лауреатами стали 11 человек и одна организация. Мероприятие, как и многие в этом году, прошло онлайн. Золотые нобелевские медали были доставлены лауреатам в их страны с помощью МИД по дипломатической почте. Торжественные презентации премий записали на видео, и они стали частью церемонии.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, однако в этом году церемонию перенесли в Рим, где находится штаб-квартира лауреата Всемирной продовольственной программы. От ее имени премию принял исполнительный директор программы Дэвид Бизли.

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