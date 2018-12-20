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В Стокгольме в музее архитектуры - многоэтажки из имбирных пряников

В Стокгольме в музее архитектуры и дизайна в эти предрождественские дни можно увидеть многоэтажки из имбирных пряников. Все 160 шедевров съедобные. Их подготовили профессиональные кондитеры, пекари-любители и даже дети. Тема - роскошь. Судя по работам, шведы ценят зелень в большом городе, возможность иметь чистую питьевую воду, а также прогулки на природе.

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