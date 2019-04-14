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В столице Албании не утихают акции протеста

Накануне митингующие попытались взять штурмом здание парламента. Полиция дала отпор. В результате столкновений пострадали как правоохранители, так и сами активисты. На протяжении почти двух месяцев албанцы выступают против действующего премьер-министра Эди Рамы и требуют провести досрочные парламентские выборы. Лидер оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша обвиняет действующую власть в коррупции и призывает своих сторонников к сопротивлению и восстанию.

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