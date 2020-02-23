В столице Австрии прошел роскошный Венский бал

В этом году престижное мероприятие отметило 64-ю годовщину. Прямо сейчас насладимся потрясающими танцами и музыкой.

В этом году на балу собрались несколько тысяч гостей, среди которых - деятели культуры, бизнеса, политики и спорта. Права приветствовать венскую публику удостоилась оперная дива Аида Гарифуллина и польский тенор Петр Бечала. Они исполнили арию из оперы Джузеппе Верди "Травиата".



