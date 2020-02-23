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В столице Австрии прошел роскошный Венский бал
В этом году престижное мероприятие отметило 64-ю годовщину. Прямо сейчас насладимся потрясающими танцами и музыкой.
В этом году на балу собрались несколько тысяч гостей, среди которых - деятели культуры, бизнеса, политики и спорта. Права приветствовать венскую публику удостоилась оперная дива Аида Гарифуллина и польский тенор Петр Бечала. Они исполнили арию из оперы Джузеппе Верди "Травиата".
Танцевальная программа открылась торжественным выходом и полонезом в исполнении дебютантов в составе 144-х пар
Затем к ним присоединись и приглашенные. Напомним, гости должны соблюсти праздничный дресс-код: мужчины - во фраках, белых жилетках и бабочках, женщины - в вечерних платьях. Отметим, что Венский бал занесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.
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