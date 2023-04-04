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В столице Бангладеш горит большой вещевой рынок, а в Нидерландах пассажирский поезд врезался в строительное оборудование

В столице Бангладеш - Дакке - тушат крупный пожар, горит большой вещевой рынок. Взять пламя под контроль с раннего утра пытаются 47 пожарных бригад. Причина возгорания пока неизвестна.

А в Нидерландах выясняют обстоятельства схода с рельсов пассажирского поезда. Состав врезался в строительное оборудование, оставленное на путях. В хвостовой части после схода с рельсов произошел пожар. Его быстро потушили. По данным Рейтер, один человек погиб, около 30 пострадали.

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