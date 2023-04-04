3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В столице Бангладеш горит большой вещевой рынок, а в Нидерландах пассажирский поезд врезался в строительное оборудование
В столице Бангладеш - Дакке - тушат крупный пожар, горит большой вещевой рынок. Взять пламя под контроль с раннего утра пытаются 47 пожарных бригад. Причина возгорания пока неизвестна.
А в Нидерландах выясняют обстоятельства схода с рельсов пассажирского поезда. Состав врезался в строительное оборудование, оставленное на путях. В хвостовой части после схода с рельсов произошел пожар. Его быстро потушили. По данным Рейтер, один человек погиб, около 30 пострадали.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов