В столице Бангладеш полыхает многоэтажный жилой дом

Срочные новости приходят из Бангладеш. В столице полыхает многоэтажный жилой дом. Люди внутри здания оказались в огненной ловушке. Им пришлось спасаться по трубам и самодельным веревкам. Один человек погиб, около 30 пострадали. С пламенем борются 17 подразделений пожарной службы и гражданской обороны города. Задействованы и вертолеты. Само строение практически полностью выгорело. Причина возгорания сейчас устанавливается.