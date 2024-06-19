В столице Чада загорелся склад боеприпасов

Масштабное возгорание произошло на крупнейшем складе боеприпасов в столице Чада. Снаряды взлетали и взрывались в воздухе. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество пока неизвестно. Помимо прочего, пожар причинил серьезный материальный ущерб.