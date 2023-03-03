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В столице Черногории Подгорице прогремел взрыв в здании суда, есть пострадавшие
Взрыв произошел в здании Основного суда в столице Черногории Подгорице, сообщает БелТА со ссылкой на портал Vijesti.
Мужчина взорвал гранату у входа в здание суда, в результате чего, по предварительным данным, пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сам злоумышленник погиб.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полиция. Ведется расследование.
Фото:БелТА
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