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В столице Черногории Подгорице прогремел взрыв в здании суда, есть пострадавшие

В столице Черногории Подгорице прогремел взрыв в здании суда, есть пострадавшие

Взрыв произошел в здании Основного суда в столице Черногории Подгорице, сообщает БелТА со ссылкой на портал Vijesti.

Мужчина взорвал гранату у входа в здание суда, в результате чего, по предварительным данным, пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сам злоумышленник погиб.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полиция. Ведется расследование.

Фото:БелТА

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