В столице Чили веден режим чрезвычайной ситуации из-за массовых беспорядков, вызванных недовольством населения в связи с повышением цен на проезд в метро. Стоимость увеличилась почти на полтора доллара. Протестующие в Сантьяго жгут файеры и бросают в полицию коктейли Молотова. Погромам подверглись несколько офисных зданий, было блокировано движение поездов метрополитена. Ущерб подземке оценивается в сотни тысяч долларов.



На улицы Сантьяго выведены подразделения армии и полиции. Задержано около 200 человек. Несмотря на критическую ситуацию, в правительстве Чили уже заявили, что планов пересмотра тарифов на проезд в метро нет.



