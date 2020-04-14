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В столице Эквадора из-за наводнения повреждены десятки домов

Большая вода повредила десятки домов Кито. Столица Эквадора стала жертвой мощного паводка. Из-за сильных дождей местная река вышла из берегов и затопила всю южную часть города. Более десяти зданий в воде. Нарушена подача электроэнергии. На месте работают спасатели.

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