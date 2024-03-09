В столице Гаити группировки атаковали президентский дворец, есть погибшие

На улицах Гаити пожары, полицейский участок лежит в руинах. Там в столице вооруженные группировки атаковали правительственные здания и президентский дворец. Погибли как минимум 12 человек.

Беспорядки в Гаити начались в конце февраля после отъезда из страны премьера Ариэля Анри, который хочет привлечь к борьбе с преступностью международные силы. В ответ самые влиятельные банды объединились, чтобы свергнуть власть и не допустить его возвращения.