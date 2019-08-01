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В Нур-Султане стартовала встреча по урегулированию ситуации в Сирии

В столице Казахстана стартовала 13-ая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии. В ней участвуют делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака. Сегодня за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, завтра состоится пленарное заседание. Ранее США заявили, что не будут участвовать в переговорах.

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