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В столице Ливана Бейруте накаляется ситуация на фоне принятия бюджета

В стране уже 101-ый день антиправительственных протестов. Тысячи сотрудников силовых ведомств размещены по всему городу. Дороги, ведущие к здания парламента, закрыты. Накануне правоохранители вступили в схватку с демонстрантами, которые пытались проникнуть на территорию правительственного дворца Серай. Для разгона агрессивной толпы полицейские применили водяные пушки и слезоточивый газ.

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