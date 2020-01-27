В столице Ливана Бейруте накаляется ситуация на фоне принятия бюджета

В стране уже 101-ый день антиправительственных протестов. Тысячи сотрудников силовых ведомств размещены по всему городу. Дороги, ведущие к здания парламента, закрыты. Накануне правоохранители вступили в схватку с демонстрантами, которые пытались проникнуть на территорию правительственного дворца Серай. Для разгона агрессивной толпы полицейские применили водяные пушки и слезоточивый газ.