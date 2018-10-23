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В столице Мексики прогремел сильный взрыв на фабрике

Один человек получил ранения, около двух тысяч эвакуированы. На опубликованных в социальных сетях записях виден момент взрыва и начало пожара. Пламя поднялось на несколько десятков метров. Возгорание уже взяли под контроль.

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