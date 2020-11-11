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В столице Перу люди требуют отменить импичмент Мартину Вискарре
Столицу Перу накрыли массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицу с требованием отменить вынесенный президенту Мартину Вискарре импичмент. Конгресс страны обвинил его в коррупции и несоответствующих действиях во время пандемии. Демонстранты обвиняли законодателей в парламентском госперевороте. Акцию разгоняла полиция - в отношении протестующих применяли слезоточивый газ и водометы.
На место президента временно пришел бизнесмен и экс-спикер парламента Мануэль Мерино. Его присяга была встречена гневом обычных людей. Манифестанты выходили на улицы с плакатами: "Мерино не мой президент", "Прогнивший коррумпированный конгресс". Кроме того, Мерино обвиняют в попытке заручиться поддержкой военных. Вискарра, принявший импичмент, в свою очередь заявил, что не совершал никаких преступлений, а судить решения парламента будет история и жители Перу.
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