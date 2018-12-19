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В столице Перу стражи порядка оделись в костюмы Санта-Клауса

Визитная карточка для перуанской столицы: накануне Рождества полицейские Лимы облачаются в костюмы Санта-Клауса и выполняют свои обязанности с особым настроением. Напоминают населению о необходимости сохранять правопорядок и соблюдать правила дорожного движения. Горожане и гости довольны: в предпраздничные дни у них появляется уникальная возможность сфотографироваться со стражами порядка в такой необычной экипировке.

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