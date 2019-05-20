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В столице России впервые проходит арт-фестиваль "Николин день"
17-метровый корабль 11-го века, гигантские рыбы и медузы, школа яхтинга и "Парус надежды". В эти дни центр Москвы превратился в настоящую морскую пристань. В столице России впервые проходит арт-фестиваль "Николин день". Кому покровительствует святой Николай? Какие дары привез “Парус надежды"? И какое меню приготовили рыбные регионы России? В морском путешествии побывала Дарья Белоусова-Петровская.
Фестиваль в честь святого Николая в России проводят впервые
На несколько дней Москва превратилась в шумную морскую ярмарку. Горожане принарядились в сине-голубые бумажные пилотки, а веселые музыканты "вынесли" берег белые кораблики и всевозможные виды рыб.
Фестиваль в честь святого Николая в России проводят впервые. По словам организаторов, в будущем он может стать одним из самых популярных праздников, который объединяет церковные и светские традиции. Ведь у православных христиан этот святой особенно почитаем. Он оберегает мореплавателей, помогает больным и защищает детей.
Главный посыл фестиваля - это добрые дела, путешествия и творчество
Поэтому главный посыл фестиваля - это добрые дела, путешествия и творчество. Прямо в центре столицы пришвартовалось венецианское торговое судно XI века "Корабль даров". Любой желающий может передать юнгам открытку с пожеланиями и тут же получить ответное послание от совершенно незнакомых людей.
И конечно, святой Николай сытно накормит всех любителей морских деликатесов. Бургеры из щуки, креветки на гриле, запеченные сибас и дорада, семга под нежным соусом. Рыбное меню не только вкусное, но и очень полезное.
Фестиваль в честь святого Николая - это еще и захватывающее путешествие для юных моряков. Можно устроить охоту на разноцветных рыбок, пусть и не съедобных. Показать чудо эквилибристики прямо на палубе корабля. Научиться плести морские узлы. А главное - дарить улыбки и хорошее настроение друг другу и окружающим.
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