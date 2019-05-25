В странах Балтии стартуют выборы в Европарламент

Сегодня отдать свой голос смогут жители Латвии. Завтра выборы пройдут в Литве и Эстонии. В общей сложности граждане балтийских республик изберут 25 депутатов нового состава законодательного органа Евросоюза. Напомним, голосование началось в 28 странах ЕС в четверг. На следующий пятилетний срок должны выбрать 751 депутата. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу - пропорционально населению.

