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В странах Балтии стартуют выборы в Европарламент

Сегодня отдать свой голос смогут жители Латвии. Завтра выборы пройдут в Литве и Эстонии. В общей сложности граждане балтийских республик изберут 25 депутатов нового состава законодательного органа Евросоюза. Напомним, голосование началось в 28 странах ЕС в четверг. На следующий пятилетний срок должны выбрать 751 депутата. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу - пропорционально населению.

А новые манифестации "желтых жилетов" во Франции приурочены к выборам в Европарламент.

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