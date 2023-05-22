ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В странах ЕС устанавливают предельные цены на продукты

Чего не скажешь про Европу. Описание жизни европейца в двух словах - инфляция и кризис. Руководства стран ЕС устанавливают предельные продовольственные цены для преодоления резкого роста стоимости продуктов питания. Многие ретейлеры вынуждены продавать себе в убыток, - информирует Financial Times. В публикации отмечается: по данным Евростата, цены на продукты в ЕС выросли на 16,6 % за год, что намного превышает общий уровень инфляции. В частности, значительно подорожал сахар - почти на 55 %, более чем на 20 % - молоко и яйца. Несмотря на снижение цен на энергоносители, подорожание продуктов продолжается, что провоцирует общественный гнев, - резюмируют журналисты.

А вот рядовые немцы получили неожиданный бонус в виде... туалетной бумаги.

Военное ведомство ФРГ выставило на торги более 3 тонн этой продукции. Избыток рулонов образовался на складах после установки новых диспенсеров в зданиях немецкого Минобороны. Бундесвер проводит интернет-торги до конца мая.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все