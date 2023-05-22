В странах ЕС устанавливают предельные цены на продукты

Чего не скажешь про Европу. Описание жизни европейца в двух словах - инфляция и кризис. Руководства стран ЕС устанавливают предельные продовольственные цены для преодоления резкого роста стоимости продуктов питания. Многие ретейлеры вынуждены продавать себе в убыток, - информирует Financial Times. В публикации отмечается: по данным Евростата, цены на продукты в ЕС выросли на 16,6 % за год, что намного превышает общий уровень инфляции. В частности, значительно подорожал сахар - почти на 55 %, более чем на 20 % - молоко и яйца. Несмотря на снижение цен на энергоносители, подорожание продуктов продолжается, что провоцирует общественный гнев, - резюмируют журналисты.