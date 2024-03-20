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В странах НАТО наблюдаются массовые увольнения военнослужащих
Простые европейцы, похоже, начинают осознавать ценность мира. Из-за чересчур агрессивной политики НАТО все больше военнослужащих покидают ряды альянса.
По данным издания "Политико", в прошлом году из немецкой армии уволились более 1,5 тыс. человек. А Великобритания ежегодно недополучает свыше тысячи военных - эквивалент двух пехотных батальонов. Знакомы с проблемой и во Франции. Там уже разработали план, который должен помочь удержать бойцов.
Возобновление обязательной военной службы намерены обсудить в Хорватии, а в Дании допускают возможность призыва женщин.
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