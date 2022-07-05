В странах Запада усугубляется энергетический кризис - под угрозой предприятия

Работа ряда британских предприятий под угрозой - об этом пишет газета Financial Times. Издание сообщает, что энергоинтенсивные отрасли промышленности страны могут остановить работу зимой в случае дефицита газа на европейском рынке. Прежде всего это касается производителей керамики, стекла и стали. Не лучше ситуация и в ЕС. Как сообщает агентство Bloomberg, немецкий энергетический концерн запросил у Берлина госпомощь на 9 миллиардов евро. Цены на электроэнергию в еврозоне бьют рекорды - в Германии и Франции цены за мегаватт-час базовой нагрузки на следующий год достигли значений в 325 и 366 евро соответственно.