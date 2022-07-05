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В странах Запада усугубляется энергетический кризис - под угрозой предприятия
Работа ряда британских предприятий под угрозой - об этом пишет газета Financial Times. Издание сообщает, что энергоинтенсивные отрасли промышленности страны могут остановить работу зимой в случае дефицита газа на европейском рынке. Прежде всего это касается производителей керамики, стекла и стали. Не лучше ситуация и в ЕС. Как сообщает агентство Bloomberg, немецкий энергетический концерн запросил у Берлина госпомощь на 9 миллиардов евро. Цены на электроэнергию в еврозоне бьют рекорды - в Германии и Франции цены за мегаватт-час базовой нагрузки на следующий год достигли значений в 325 и 366 евро соответственно.
Одновременно в Норвегии останавливается добыча нефти и газа из-за споров о повышении отраслевой зарплаты. Прекращена работа уже на трех месторождениях. Польша, чтобы решить проблему дефицита энергоресурсов, предложила Брюсселю отказаться от курса зеленой энергетики в пользу использования угля.
В Южной Корее решили усилить энергетическую безопасность за счет АЭС. До 2030 года доля атомных электростанций в производстве энергии в стране вырастет до 30 %.
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