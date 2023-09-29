В стране НАТО к власти может прийти пророссийский лидер

Страна НАТО может скоро получить пророссийского лидера, сообщают CNN. На Западе с тревогой наблюдают за тем, как в Словакии к власти может прийти партия Роберта Фицо. Она лидирует в опросах. Авторы материала отмечают, что бывший премьер-министр не скрывает своих симпатий к Кремлю, обвиняет "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали президента России на начало спецоперации, и против вступления Украины в НАТО.



Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия Киеву и заявил, что, если он станет премьером, страна откажется от поставок боеприпасов.