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В стране НАТО к власти может прийти пророссийский лидер

Страна НАТО может скоро получить пророссийского лидера, сообщают CNN. На Западе с тревогой наблюдают за тем, как в Словакии к власти может прийти партия Роберта Фицо. Она лидирует в опросах. Авторы материала отмечают, что бывший премьер-министр не скрывает своих симпатий к Кремлю, обвиняет "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали президента России на начало спецоперации, и против вступления Украины в НАТО.

Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия Киеву и заявил, что, если он станет премьером, страна откажется от поставок боеприпасов.

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