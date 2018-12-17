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В Страсбурге число жертв теракта увеличилось до пяти

Еще один раненый, который находился в критическом состоянии, скончался в больнице. Нападение произошло меньше недели назад. В четверг террориста ликвидировали. Тем временем в Париже усилили досмотр на входе на рождественские ярмарки.

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