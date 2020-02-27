В Страсбурге этой ночью горел жилой дом

Его жильцы пожаловались на задымление лестничной площадки. К приезду пожарных разгорелось пламя. Огонь унес жизни 5 человек. Еще 7 получили ранения разной степени тяжести. Боролись с огнем 23 пожарные машины. Всего в доме на тот момент находились 35 человек. Причины возгорания устанавливаются.