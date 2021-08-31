В Страсбурге осуждают действия Латвии и Литвы по отношению к мигрантам

Европа осуждает действия Латвии и Литвы по отношению к мигрантам. Вместо того чтобы рассматривать заявления об предоставлении им убежища, прибалтийские страны насильно депортируют нелегалов за пределы своих государств. По словам советника фракции "зеленых" в Европарламенте Алексея Димитрова, как Латвия, так и Литва нарушают сразу несколько международных законодательных актов. Европарламент также отметил чрезвычайное положение беженцев, находящихся в приграничной зоне. А комиссар ЕСПЧ Дуня Миятович заявила, что права человека не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям. Однако на деле вырисовывается совсем другая картина.