В Страсбурге проходит операция по задержанию Шерифа Шекатта

В Страсбурге в квартале Неухоф сейчас проходит операция по задержанию Шерифа Шекатта, который открыл огонь накануне на рождественской ярмарке. Ранее были арестованы отец, мать и двое братьев стрелка. Один из них, как сообщает пресса, имеет радикально-исламистские взгляды. Напомним, в результате теракта погибли три человека, еще 13 ранены.