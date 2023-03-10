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В страшном ДТП в Брянской области погиб белорус

Страшная авария в Брянской области. ДТП на трассе Орел - Смоленск с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей случилось утром 9 марта.

Погибли три человека. Как сообщили в посольстве Беларуси в России, среди них гражданин нашей страны 1961 года рождения.

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