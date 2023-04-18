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В Судане продолжаются боевые столкновения между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане третью ночь подряд продолжаются боевые столкновения. Конфликтующими сторонами выступают правительственная армия и силы быстрого реагирования страны. Накануне отряды спецназа открыли огонь по военным беспилотникам в Хартуме. Также был обстрелян бронированный автомобиль посольства США. Подвергся нападению посол ЕС в Судане. Представители армии предложили участникам отрядов сил быстрого реагирования не участвовать в заговоре, сложить оружие и сдаться.

По словам представителя ООН, с начала боевых действий в стране были убиты более 180 человек, свыше 1800 - ранены. Официальной информации нет.

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