В Судане продолжаются боевые столкновения между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане третью ночь подряд продолжаются боевые столкновения. Конфликтующими сторонами выступают правительственная армия и силы быстрого реагирования страны. Накануне отряды спецназа открыли огонь по военным беспилотникам в Хартуме. Также был обстрелян бронированный автомобиль посольства США. Подвергся нападению посол ЕС в Судане. Представители армии предложили участникам отрядов сил быстрого реагирования не участвовать в заговоре, сложить оружие и сдаться.