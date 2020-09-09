В Судане устраняют последствия сильного наводнения

В Судане продолжают сражаться с последствиями мощного наводнения. Мутная вода затопила улицы города Синга. Причиной катаклизма стал аномально большой разлив Голубого и Белого Нила. В регионе прошли ливневые дожди. Эвакуированы сотни тысяч человек. МВД Судана заявил о более сотни погибших. УВКБ ООН отправила 100 тон гуманитарной помощи пострадавшим. В нее входят одеяла, простыни и коврики для сна.